ΗΠΑ: Μεγάλη πυρκαγιά απειλεί τις γιγαντιαίες σεκόγιες στο πάρκο Γιοσέμιτι - Βίντεο

Εκατοντάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες που έχουν φτάσει στο Μαριπόζα Γκρόουβ, τον τομέα του πάρκου όπου βρίσκονται κάποια από τα ψηλότερα δέντρα στον κόσμο. Η φωτιά «δεν ελέγχεται καθόλου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Νάνσι Φίλιπ, μια εκπρόσωπος του πάρκου, αρμόδια να ενημερώνει για τις πυρκαγιές στο Γιοσέμιτι.

Οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν καθόλου: η ζέστη και η ξηρασία θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τη σβήσουμε, χρησιμοποιούμε αεροσκάφη και ελικόπτερα», εκτός από τις πεζοπόρες δυνάμεις, πρόσθεσε η Φίλιπ. Περίπου 545 πυροσβέστες βρίσκονται στην περιοχή και ο αριθμός τους αναμένεται ότι θα αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Αυτός ο τομέας του πάρκου ανασχεδιάστηκε και άνοιξε ξανά για το κοινό το 2018. Το Γιοσέμιτι είναι ένα από τα μεγαλύτερα και γνωστότερα αμερικανικά πάρκα. Οι κάτοικοι του χωριού Ουαουόνα, όπου βρίσκονται πολλά ξενοδοχεία για τους τουρίστες που έρχονται να θαυμάσουν το τοπίο με τις απόκρημνες πλαγιές και τους καταρράκτες, έχουν πάρει εντολή να το εκκενώσουν εδώ και αρκετές ημέρες.

Mandatory evacuation of the Wawona community and Wawona Campground due to the 466 acre #Washburnfire . Wawona road (Hwy41) is closed from South Entrance to the Wawona Golf Course.

Μία ομάδα εθελοντών φροντίζει για τη διάσωση της «Γκρίζλι Τζάιαντ», της διασημότερης και εντυπωσιακότερης σεκόγιας του πάρκου, καταβρέχοντάς την συνεχώς με νερό. Η «Γκρίζλι Τζάιαντ», με ύψος 64 μέτρων, είναι το δεύτερο ψηλότερο δέντρο του Γιοσέμιτι, σύμφωνα με τους ειδικούς.

The Washburn Fire: The Springville Hotshots have started burn operations along with other crews to “box in” the fire. Mapped at 1,871 acres the fire is burning in Yosemite National Park. Thanks to the Substack subscriber for the video #washburnfire#california#ca#yosemite#firepic.twitter.com/STEKCzyX8Z