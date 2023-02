ΗΠΑ: Μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο επίπλων στο Σικάγο

H φωτιά καίει ανεξέλεγκτη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο και αποθήκη επίπλων στο Σικάγο, με τις φλόγες να καίνε ανεξέλεγκτες και τους καπνούς να σκεπάζουν μεγάλο τμήμα του εργοστασίου, η έκταση του οποίου ξεπερνά τα 20 στρέμματα.

Όπως τονίζουν οι αρχές, όλοι οι εργαζόμενοι της επιχείρησης είναι καλά στην υγεία τους, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν μέχρι αυτήν τη στιγμή άγνωστα.

Δείτε βίντεο:

??#BREAKING: A Massive fire breaks out at a shipping warehouse factory? ??#Chicago | #IL Multiple Fire departments and other agencies are responding to a massive fire at shipping warehouses factory in Chicago Heights IL with reports of thick, black smoke can be seen miles away pic.twitter.com/ajeW96UY4r — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 6, 2023

A huge fire in Chicago Heights, Illinois as seen from a plane.pic.twitter.com/eITejHm1q3 — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 6, 2023