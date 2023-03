ΗΠΑ-Μεξικό: Δύο από τους τέσσερις Αμερικανούς που απήχθησαν από ενόπλους βρέθηκαν ζωντανοί, οι άλλοι δύο είναι νεκροί

Οι τέσσερις Αμερικανοί επέβαιναν σε ένα λευκό μίνι βαν με πινακίδες της Βόρειας Καρολίνας όταν πέρασαν στο Ματαμόρος, στην Πολιτεία Ταμαουλίπας του Μεξικού, την Παρασκευή, ανακοίνωσε χθες η πρεσβεία των ΗΠΑ, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών ώστε να ταυτοποιηθούν οι απαγωγείς. Ένοπλοι άνδρες φέρεται ότι πυροβόλησαν τους επιβάτες του μίνι βαν και στη συνέχεια τους επιβίβασαν σε ένα άλλο όχημα και έφυγαν από την περιοχή.

Breaking footage of American citizens thrown in the back of a truck lifeless after being were gunned down in #Matamoros#Tamaulipaspic.twitter.com/Fq1B9TV5CO