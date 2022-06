ΗΠΑ: Μέλη εξτρεμιστικής οργάνωσης σχεδίαζαν ταραχές σε εκδήλωση ΛΟΑΤΚΙ - 31 συλλήψεις - ΒΙΝΤΕΟ

Ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε τους άνδρες, που φορούσαν λευκές μάσκες και κρατούσαν ασπίδες, να επιβιβάζονται σε φορτηγάκι. Τηλεφώνησε στην αστυνομία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «έμοιαζε με μικρό στρατό», όπως δήλωσε ο Ουάιτ.

Αστυνομικοί εντόπισαν το φορτηγάκι και το σταμάτησαν για έλεγχο, περίπου 10 λεπτά μετά το τηλεφώνημα.

Σε βίντεο από τη στιγμή των συλλήψεων, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται περίπου 20 άτομα να γονατίζουν δίπλα από το φορτηγάκι με τα χέρια τους δεμένα, φορώντας παρόμοια παντελόνια παραλλαγής, μπλε μπλουζάκια, λευκές μάσκες και καπέλα του μπέιζμπολ.

Both right-wing & #Antifa members went to Coeur d’Alene, Idaho today in response to the LGBTQIA+ Pride event. Far-right group Patriot Front was arrested. Violent Portland Antifa member Alissa Azar, who has a pending felony case, filmed this clip.pic.twitter.com/3cIvsqdZVu