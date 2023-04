ΗΠΑ: Μέλος της Εθνοφρουράς ο 21χρονος ύποπτος για τη διαρροή απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου - Τι περιείχαν

Ο ύποπτος ονομάζεται Τζακ Τεϊσέιρα, 21 ετών, και ήταν ο επικεφαλής του Thug Shaker Central, μιας διαδικτυακής ομάδας με 20-30 μέλη, τα οποία μοιράζονταν την αγάπη τους για τα όπλα, ρατσιστικά memes και βιντεοπαιχνίδια.

???? US has identified Jack Teixeira, a member of the intelligence wing of the Massachusetts Air National Guard as the source of the Pentagon leaks pic.twitter.com/gubJVLLUGA