ΗΠΑ-Μεταναστευτικό: Χιλιάδες αστυνομικοί και στρατιώτες αναπτύσσονται στα σύνορα με το Μεξικό

Αναμένοντας μια συρροή μεταναστών στα σύνορα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παραδέχτηκε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι η κατάσταση θα γίνει «χαοτική» όταν λήξει η ισχύς του λεγόμενου «Title 42», στις 23.59 της Πέμπτης, ώρα Ουάσινγκτον. Το μέτρο αυτό είχε ληφθεί με σκοπό να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της Covid-19 και έδινε στις αμερικανικές αρχές τη δυνατότητα να επαναπροωθούν αμέσως όλους τους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων και των αιτούντων άσυλο. Τα τρία τελευταία χρόνια χρησιμοποιήθηκε 2,8 εκατομμύρια φορές.

Καθώς πλησιάζει η λήξη του μέτρου, μεθοριακές πόλεις όπως το Μπράουνσβιλ και το Ελ Πάσο είδαν να φτάνουν στην περιοχή πολλοί επίδοξοι μετανάστες, κυρίως από τη Λατινική Αμερική αλλά επίσης και από την Κίνα, τη Ρωσία ή την Τουρκία. Στο Ελ Πάσο εκατοντάδες άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους, ξαπλωμένοι σε χαρτόνια ή με απλωμένα σεντόνια για να προστατεύονται από τον ήλιο, ενώ κάποια παιδιά ζητιανεύουν. Ο δήμαρχος Όσκαρ Λίζερ αναμένει ένα κύμα 12.000-15.000 ανθρώπων στα τέλη της εβδομάδας.

???????? #US border agents in El Paso, #Texas, urged hundreds of migrants coming from #Mexico to surrender to authorities as illegal crossings rose in the run-up to the end of Covid-19 border restrictions later this week.

A story by @camille_knight1 and @AliceBrogat ?? pic.twitter.com/sPRyZg05OI