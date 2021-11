ΗΠΑ: Μετανάστης επέζησε κρυμμένος επί 2,5 ώρες στο σύστημα προσγείωσης αεροπλάνου - BINTEO

Με πληροφορίες από Reuters

Στο βίντεο, που ο σταθμός άντλησε από τον λογαριασμό «Only in Dade» στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, εικονίζεται ο νεαρός λαθρεπιβάτης, που μοιάζει παραζαλισμένος αλλά είναι σώος, καθισμένος στο ταρμάκ, πλάι στο αεροσκάφος. Φοράει μπλουτζίν, μπλουζάκι, τζάκετ και μπότες. Μέλη του προσωπικού εδάφους τον ρωτάνε αν θέλει να του δώσουν νερό.

Μέλη της CBP στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι «προσήγαγαν 26χρονο άνδρα που αποπειράθηκε να αποφύγει τον εντοπισμό του (κρυμμένος) στο κοίλωμα του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους που έφθασε από τη Γουατεμάλα το πρωί του Σαββάτου», ανέφερε η αμερικανική ομοσπονδιακή υπηρεσία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed????| #ONLYinDADEpic.twitter.com/qMPP5jjDvb