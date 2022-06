Mακελειό στο Τέξας: Σοκάρει η 11χρονη που προσποιήθηκε τη νεκρή για να γλιτώσει -Βίντεο

Ο ένοπλος «πυροβόλησε τη δασκάλα μου, της είπε ‘καληνύχτα’ και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Μετά, πυροβόλησε κάποιους συμμαθητές μου και τον πίνακα», αφηγήθηκε η Μία Σερίγιο, 11 ετών, μιλώντας στην Επιτροπή Εποπτείας και Μεταρρυθμίσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Όταν πλησίασα τις σάκες, πυροβόλησε τον φίλο μου που ήταν ακριβώς δίπλα μου και νόμιζα ότι θα επέστρεφε στην αίθουσα», συνέχισε στη βιντεοσκοπημένη κατάθεσή της. «Τότε πήρα λίγο αίμα και το πασάλειψα παντού… Κάθισα ήσυχη, μετά πήρα το τηλέφωνο της δασκάλας και κάλεσα το 911», τον αριθμό των επειγόντων περιστατικών.

Η Μία είπε ότι δεν αισθάνεται πλέον ασφάλεια στο σχολείο.

«Δεν θέλω να ξανασυμβεί αυτό», παρακάλεσε.

Ο πατέρας της, Μιγκέλ Σερίγιο, διαβεβαίωσε ότι η Μία «δεν είναι πια το ίδιο κοριτσάκι με το οποίο παίζαμε».

«Τα σχολεία δεν είναι πια ασφαλή, κάτι πρέπει πραγματικά να αλλάξει», είπε, με δάκρυα στα μάτια.

Το Κογκρέσο, που συζητά ένα περιορισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα πυροβόλα όπλα, άκουσε επίσης την κατάθεση του Ρόι Γκερέρο, παιδίατρου στην Ουβάλντε, ο οποίος περιέγραψε τα πτώματα των παιδιών, «συντριμμένα, αποκεφαλισμένα, λιανισμένα από τις σφαίρες».

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αν οι πολιτικοί μας μάς εγκαταλείπουν από αδιαλλαξία, από παθητικότητα ή και από τα δύο», σχολίασε.

«Ως κοινωνία, απογοητεύσαμε τα παιδιά μας», είπε η Κάρολιν Μαλόνεϊ, η Δημοκρατική βουλευτής που οργάνωσε την ακρόαση, ζητώντας να προταθούν «φιλόδοξα» σχέδια για τον περιορισμό των πυροβόλων όπλων.

Ισχνή πλειοψηφία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε υποσχεθεί προεκλογικά ότι θα αντιμετωπίσει τη «μάστιγα» των όπλων, την οποία διαδοχικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να την θέσουν υπό έλεγχο. Η ισχνή πλειοψηφία που διαθέτει στο Κογκρέσο δεν του επιτρέπει όμως να περάσει ένα νομοσχέδιο για τον περιορισμό της οπλοκατοχής. Θα πρέπει επομένως να προτείνει τέτοια μέτρα που θα έπειθαν τουλάχιστον δέκα Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να τα ψηφίσουν, αφού απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία στη Γερουσία.

Όμως σε μια χώρα όπου σχεδόν ένας στους τρεις ενήλικες έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα όπλο, οι συντηρητικοί αντιδρούν σθεναρά σε κάθε μέτρο που θα καταπατούσε τα δικαιώματα των «νομοταγών πολιτών».

«Θα έπρεπε να χειροκροτήσουμε όλους τους νομοταγείς κατόχους όπλων που χρησιμοποιούν, αποθηκεύουν και κρατούν τα όπλα αυτά με ασφάλεια και όχι να τους δαιμονοποιούμε για πολιτικούς σκοπούς», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέιμς Κόμερ κατά τη διάρκεια της ακρόασης.

Μια άλλη μάρτυρας, η Λουκρίσια Χιουζ, της οργάνωσης «Γυναίκες για το Δικαίωμα στα Όπλα», επέκρινε την ιδέα της επιβολής περισσότερων ελέγχων πριν από την αγορά όπλων. «Αυταπατάσθε αν νομίζετε ότι (οι έλεγχοι) θα μας κρατήσουν ασφαλείς», τόνισε. Εξήγησε ότι ο 19χρονος γιος της πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε τον Απρίλιο του 2016 από ένα πρόσωπο που είχε στην κατοχή του παράνομο όπλο. «Γιατί δεν με αφήνετε να προστατεύσω τον εαυτό μου από το κακό; Δεν νομίζετε ότι είμαι ικανή και άξια να χειριστώ ένα όπλο;» διερωτήθηκε.

“Gun control lobbyists and politicians claim their policies will save lives and reduce violence. Well, those policies did not save my son.”

Emmanuel, Lucretia Hughes Klucken’s son, was killed by a convicted felon with an illegal gun. More from Lucretia & the importance of #2A: pic.twitter.com/MWFdN7mlJI