ΗΠΑ: Μικρό αεροσκάφος έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο και προσέκρουσε σε όχημα - BINTEO

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Μια βλάβη στον κινητήρα προκάλεσε το ατύχημα, που σημειώθηκε κοντά στη Μινεάπολη, τη νύχτα της Τετάρτης, εξήγησε η τοπική αστυνομία.

Οι δύο επιβάτες του αεροσκάφους και η οδηγός του οχήματος, στο οποίο προσέκρουσε το αεροπλάνο, δεν τραυματίστηκαν.

Ο κυβερνήτης Γκρεγκ Γκίφορντ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, είναι 52 ετών, με πολύ μεγάλη εμπειρία στις πτήσεις.

«Από όλα τα αεροπλάνα που θα μπορούσαν να με χτυπήσουν, χαίρομαι που ήταν αυτό», σχολίασε στο CBS η οδηγός του αυτοκινήτου.

Η αμερικανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό.

CAUGHT ON CAMERA: MnDOT's cameras caught the moment a small plane landed on 35W in the Twin Cities Wednesday evening. | https://t.co/uKOAcWcwIjpic.twitter.com/MYixW8WJRB