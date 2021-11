ΗΠΑ: Μητέρα πυροβολήθηκε θανάσιμα στην ίδια τοποθεσία που σκοτώθηκε ο έφηβος γιος της πριν λίγες ημέρες

Η Tucker, 31, πέθανε καθώς άναβε κεριά στη μνήμη του γιου της, όπως αναφέρει η Michelle Tharpe, μια οικογενειακή φίλη. «Αυτός ο κόσμος είναι τόσο ψυχρός», έγραψε.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν οι δύο πυροβολισμοί συνδέονται και δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Σύμφωνα με το ABC News, η γυναίκα βρέθηκε ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση γύρω στις 12:15 τοπική ώρα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Roseland, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σημειώνεται ότι η γειτονιά όπου πυροβολήθηκαν και οι δύο, είχε τουλάχιστον 26 θανατηφόρα περιστατικά πυροβολισμού μόνο φέτος, σύμφωνα με τους Chicago Sun-Times.

Η Tucker αφήνει πίσω της άλλα πέντε παιδιά, τρία κορίτσια και δύο αγόρια.

