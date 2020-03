ΗΠΑ: Ναύτης το πρώτο κρούσμα του κορωνοϊού στο Πολεμικό Ναυτικό

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Καμία επαφή «δεν βρίσκεται πάνω στο σκάφος αυτή τη στιγμή. Τα πλοία του ΠΝ των ΗΠΑ διεξάγουν καθημερινά απολυμάνσεις για την προστασία της υγείας και της ευεξίας» του προσωπικού «και την πρόληψη μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών», καθησύχασε το αμερικανικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

A sailor serving aboard the amphibious assault ship USS Boxer received a presumptive positive coronavirus test, the first case of a sailor aboard a Navy ship, according to a US Navy news release. https://t.co/beNY4YZTYq