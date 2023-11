ΗΠΑ: Νέα εκτέλεση καταδικασμένου σε θάνατο στο Τέξας - Η 21η για φέτος στη χώρα

Οι δικηγόροι του είχαν επισημάνει στην προσφυγή τους ότι του επιβλήθηκε η θανατική ποινή με βάση τη μαρτυρία ενός ψυχιάτρου ο οποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Μπριούερ είναι επικίνδυνος χωρίς να τον εξετάσει, παρά την «υποδειγματική» του συμπεριφορά στη φυλακή.

Επίσης είχαν προσθέσει ότι ένας από τους ενόρκους που ήθελε ψηφίσει να επιβληθεί στον Μπριούερ ισόβια κάθειρξη, ψήφισε υπέρ της θανατικής ποινής λόγω των λανθασμένων οδηγιών που έλαβε από το δικαστήριο.

Αρχικά καταδικάστηκε σε θάνατο το 1991 για τον φόνο το προηγούμενο έτος του 66χρονου Ρόμπερτ Λάμινακ, ο οποίος είχε πάρει με τον αυτοκίνητό του τον Μπριούερ και τη φίλη του, την Κρίστι Λιν Νάιστρομ. Αφού μαχαίρωσαν τον Λάμινακ, το ζευγάρι διέφυγε με το πορτοφόλι του που περιείχε 140 δολάρια.

The Texas Department of Criminal Justice reports that Brent Ray Brewer was executed on Thursday, November 9. He was pronounced dead at 6:38 p.m. https://t.co/RhvXX4PaY1