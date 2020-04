ΗΠΑ: Νέες διαδηλώσεις υπέρ της άρσης της καραντίνας - Αντιπαράθεση Τραμπ με κυβερνήτες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters

Παρά τις εκκλήσεις των διοργανωτών της διαδήλωσης προς τους συμμετέχοντες να φορούν μάσκα, πολλοί δεν το έκαναν.

Στο Ντένβερ εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από το Καπιτώλιο της πολιτείας για να ζητήσουν την άρση του lockdown στο Κολοράντο. Την ώρα που διαδηλωτές είχαν κλείσει τους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους, μέλη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού φορώντας μάσκες και ιατρικές ποδιές στέκονταν στις διασταυρώσεις σε μια αντι-διαδήλωση.

Thousands of protestors gathered across the country this week to protest their governors' stay-at-home orders amid the coronavirus pandemic. https://t.co/1s3caK6eSxpic.twitter.com/YMwpYYKjML