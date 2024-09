ΗΠΑ: Νέες πυρκαγιές στην αμερικανική Δύση, εν μέσω καύσωνα

Δεκάδες χιλιάδες σπίτια απειλούνται και αρκετοί δρόμοι έχουν κλείσει απέναντι στις τεράστιες φλόγες που εξαπλώνονται στους λόφους που είναι γεμάτοι θάμνους, παρά τις προσπάθειες 1.700 και πλέον πυροσβεστών.

CALIFORNIA WILD FIRES

BREAKING - LINE FIRE, Highland, Mentone, Running Springs, Forest Falls

SEP 9, 2024

Mandatory evacuation orders were placed on communities across San Bernardino County, east of Los Angeles, as the so-called Line Fire raged through woodland and burned… pic.twitter.com/MyGkzf3oYZ