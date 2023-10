ΗΠΑ: Nεκρός βρέθηκε ο δράστης της σφαγής στο Μέιν - «Αυτοπυροβολήθηκε» ανακοίνωσαν οι Αρχές BINTEO

«Είναι νεκρός (...) Η πολιτειακή αστυνομία του Μέιν εντόπισε το πτώμα», δήλωσε η κυβερνήτρια Τζάνετ Μιλς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, σημαίνοντας το πέρας 48 ωρών εντατικών ερευνών, άγχους και εγκλεισμού των κατοίκων τις πόλης Λιούιστον.

Ο Ρόμπερτ Καρντ, 40 ετών, έφεδρος του στρατού, φαίνεται πως αυτοκτόνησε με όπλο, σύμφωνα με τον Μάικλ Σόσακ, αξιωματούχο αρμόδιο για τη δημόσια ασφάλεια στην πολιτεία Μέιν.

WATCH NOW: ABC News Live has ongoing coverage after sources say Robert Card, the suspect in a mass shooting in Lewiston, Maine, that killed at least 18 people, was found dead. https://t.co/YLF7p9SKYchttps://t.co/o7YR6nbHI8