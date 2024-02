ΗΠΑ: Νεκρός πυροσβέστης από έκρηξη σε σπίτι στην Ουάσινγκτον - ΒΙΝΤΕΟ

Η έκρηξη και η πυρκαγιά σημειώθηκαν ενώ οι πυροσβέστες βρίσκονταν μέσα στο κτίριο, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Τζέιμς Ουίλιαμς, βοηθός επικεφαλής επιχειρήσεων για το τμήμα πυροσβεστικής και διάσωσης της κομητείας Λούντον. «Λίγο μετά την άφιξη, με πυροσβέστες μέσα, στο σπίτι σημειώθηκε έκρηξη», είπε ο Ουίλιαμς.

«Ένας πυροσβέστης σκοτώθηκε, ενώ εννέα άλλοι, αλλά και δύο άτομα ακόμα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία με κάποιους να είναι σοβαρά τραυματισμένοι», είπε επίσης ο Ουίλιαμς.

«Έχουμε όλους τους πυροσβέστες έξω από το κτίριο. Η φωτιά θα συνεχίσει να σιγοκαίει», ανέφερε ο Ουίλιαμς ενώ ανέφερε ότι το σπίτι έχει υποστεί «ολική καταστροφή».

??Update- Loudon County, Virginia Fire fighters arrived on scene about a suspected gas leak minutes later, the house exploded. One firefighter has died eight other firefighters injured, two civilians injured they are in the hospital now. pic.twitter.com/Z3fzQcJB9j