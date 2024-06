ΗΠΑ-Νέο Μεξικό: Πυρκαγιές ανάγκασαν τουλάχιστον 7.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους

«Ζητώ άμεσα από τους κατοίκους του Ρουιντόσο και των περιχώρων του να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος», σημείωσε η κυβερνήτρια της πολιτείας Μισέλ Λούχαν Γκρίσαμ, κηρύσσοντας την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Χθες το μεσημέρι, οι δύο πυρκαγιές είχαν κάψει περίπου 80 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δεν είχαν τεθεί καθόλου υπό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά «είναι ιδιαίτερα σφοδρή» και εξαπλώθηκε γρήγορα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση.

Η κατάσταση βελτιώνεται, αλλά οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ισχυροί άνεμοι θα περιπλέξουν τις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών.

Το Νέο Μεξικό αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ξηρασία, η οποία επιδεινώθηκε από την κλιματική αλλαγή.

