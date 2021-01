ΗΠΑ: Νεοεκλεγείσα βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων δηλώνει ότι θα πηγαίνει στο Κογκρέσο με το... όπλο της - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Όμως ο διοικητής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον επισήμανε ότι σκοπεύει να μιλήσει με τη Μπόμπερτ σχετικά με τους αυστηρούς κανόνες για την οπλοκατοχή που ισχύουν στην πόλη.

Η 34χρονη Μπόμπερτ είναι ιδιοκτήτρια ενός εστιατορίου, του Shooters Grill, στην πόλη Ράιφλ (Rifle, τουφέκι) του Κολοράντο από όπου κατάγεται. Οι εργαζόμενοι στο εστιατόριο επιτρέπεται να φέρουν όπλα, κάτι που δεν είναι παράνομο βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας αυτής.

Let me tell you why I WILL carry my Glock to Congress.

Government does NOT get to tell me or my constituents how we are allowed to keep our families safe.

I promise to always stand strong for our 2nd Amendment rights.https://t.co/E75tYpdN4Bpic.twitter.com/qg7QGenrNo