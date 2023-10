ΗΠΑ: Νέοι γιόρταζαν το Halloween και ένοπλος άνοιξε πυρ - Δύο νεκροί και 16 τραυματίες - Συνελήφθη ύποπτος - ΒΙΝΤΕΟ

Από τους συνολικά δεκαέξι τραυματίες, οι δεκαπέντε χτυπήθηκαν από σφαίρες, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βάρος του Ταϊρέλ Στίβεν Φίλιπς, 22 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, καθώς φέρεται να σκότωσε 14χρονο και 20χρονο έπειτα από καβγά δυο ομάδων ανθρώπων τα ξημερώματα στην Ίμπορ Σίτι, ιστορική συνοικία στην Τάμπα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Video shows people fleeing in all directions during a Halloween event in Tampa, Florida. According to CNN, a 22-year-old suspect has been arrested and charged with second-degree murder in a shooting that resulted in two fatalities and 16 injuries. pic.twitter.com/3kSkLLmHLO