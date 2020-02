ΗΠΑ: Νέος επικεφαλής στις υπηρεσίες πληροφοριών ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ - Μέχρι χθες πρέσβης στη Γερμανία

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

T ην πληροφορία ότι ο Τραμπ ετοιμαζόταν να προχωρήσει στον διορισμό μετέδωσαν νωρίτερα η εφημερίδα The New York Times στην ηλεκτρονική της έκδοση και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ο Γκρενέλ, ανεπιφύλακτος υποστηρικτής των πολιτικών του Τραμπ, θα αντικαταστήσει τον Τζόζεφ Μαγκουάιρ, ο οποίος βρισκόταν στον θώκο — και αυτός ως υπηρεσιακός — του συντονιστή των αμερικανικών υπηρεσιών κατασκοπείας από τον Αύγουστο.

Η κίνηση σηματοδοτεί την προσθήκη άλλου ενός έμπειρου διπλωμάτη, που όμως δεν διστάζει να εκφράζεται με οξύτητα, στον στενό κύκλο του Τραμπ. Ο Γκρενέλ, που έχει φήμη οξύθυμου ανθρώπου, βρισκόταν ασυνήθιστα συχνά σε σύγκρουση με τη γερμανική κυβέρνηση.

