ΗΠΑ: Ο Αμερικανός φοιτητής παλαιστινιακής καταγωγής που είχε δεχτεί πυροβολισμούς στο Βερμόντ θα μείνει παράλυτος

Ο Χισάμ Αουαρτάνι, ένας 20χρονος φοιτητής στο πανεπιστήμιο Brown, ο οποίος μεγάλωσε στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη περπατούσε μαζί με δύο φίλους του κοντά στην πανεπιστημιούπολη στο Μπέρλινγκτον, στις 25 Νοεμβρίου, όταν σύμφωνα με την αστυνομία ο 48χρονος Τζέισον Ίτον τους πυροβόλησε με περίστροφο. Ο Ίτον δήλωσε αθώος.

Ο Tαχσίν Αλαχμάντ, ο οποίος φοιτά στο Haverford College στην Πενσυλβάνια, και ο Kονάν Αμπνταλχαμίντ, ο οποίος φοιτά στο Trinity College στο Κονέκτικατ, αναμένεται να αναρρώσουν πλήρως.

Αλλά ο Αουαρτάνι-την γιαγιά του οποίου οι τρεις 20χρονοι επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της αργίας την Ημέρα των Ευχαριστιών- έλαβε πολύ χειρότερη πρόγνωση, σύμφωνα με δήλωση που έγραψε η οικογένειά του για τον έρανο που κάνει προκειμένου να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα.

