ΗΠΑ: O βουλευτής των Δημοκρατικών Τζον Λιούις ανακοίνωσε ότι πάσχει από καρκίνο - Ηταν συνοδοιπόρος του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

«Εμπλεκόμουν σε αγώνες — για την ελευθερία, για την ισότητα, για τα θεμελιώδη δικαιώματα — σχεδόν όλη μου τη ζωή. Όμως ποτέ δεν αντιμετώπισα έναν αγώνα όπως αυτόν που καλούμαι να δώσω τώρα», σημείωσε ο Τζον Λούις, υπογραμμίζοντας ότι θα υποβληθεί σε θεραπεία και ταυτόχρονα θα συνεχίσει να εκπροσωπεί την εκλογική του περιφέρεια, στην Πολιτεία Τζόρτζια.

Rep. John Lewis, a civil rights icon, has been diagnosed with stage 4 pancreatic cancer. “I have been in some kind of fight – for freedom, equality, basic human rights – for nearly my entire life. I have never faced a fight quite like the one I have now." https://t.co/34PSoxhsQPpic.twitter.com/OAFjUyWuhb