ΗΠΑ: Ο δράστης του μακελειού του 2018 στο λύκειο του Πάρκλαντ δήλωσε ένοχος σε όλες τις κατηγορίες

Ο Κρουζ ήταν τότε ένας 19χρονος μαθητής που είχε αποβληθεί από το σχολείο, με ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας και προβλημάτων συμπεριφοράς τη στιγμή των «ψυχρών, μελετημένων και προμελετημένων» δολοφονιών, ανέφερε ο εισαγγελέας της κομητείας του Μπρόουαρντ σε δικαστικά έγγραφα.

Μετά την ομολογία της ενοχής του, ο Κρουζ αφαίρεσε τη μάσκα προστασίας κατά της Covid-19 και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του.

«Λυπάμαι πολύ για αυτό που έκανα και πρέπει να ζω με αυτό κάθε μέρα», είπε. «Και αν μου δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βοηθήσω άλλους... Πρέπει να ζω με αυτό κάθε μέρα και μου φέρνει εφιάλτες που δεν μπορώ να ζήσω με τον εαυτό μου κάποιες φορές».

Ο Κρουζ φορούσε ένα σκούρο μπλε πουλόβερ πάνω από μπλε πουκάμισο. Ήταν αδύνατος και φορούσε μεγάλα γυαλιά. Έσφιγγε με τα χέρια του το ξύλινο βήμα στο οποία στεκόταν ενώ η δικαστής του μιλούσε.

Επειδή οι εισαγγελείς είχαν δεσμευτεί ότι θα επιδιώξουν την επιβολή της θανατικής ποινής, η ομολογία της ενοχής του θα ανοίξει το στάδιο της επιβολής της ποινής κατά την οποία ένα σώμα ενόρκων θα αποφασίσει εάν θα πρέπει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη ή σε θάνατο.

Στη Φλόριντα, σώματα ενόρκων κρίνουν την επιβολή θανατικής ποινής. Αν οι εισαγγελείς δεν σκοπεύουν να παραιτηθούν από την επιδίωξη επιβολής θανατικής ποινής στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας περί ομολογίας ενοχής, όπως στην περίπτωση του Κρουζ, τότε ένα σώμα ενόρκων αποφασίζει.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας την περασμένη εβδομάδα, ο Κρουζ δήλωσε ένοχος για επίθεση και ξυλοδαρμό ενός αξιωματικού επιβολής του νόμου σε μια ξεχωριστή υπόθεση στην οποία ο νεαρός κατηγορείτο ότι κλότσησε, χτύπησε και γρονθοκόπησε έναν αναπληρωτή σερίφη καθώς και ότι αποπειράθηκε να πάρει το τέιζερ του σε μια επίθεση σε φυλακή τον Νοέμβριο του 2018.

Πριν ομολογήσει την ενοχή του στις κατηγορίες, η δικαστής Ελίζαμπερ Σέρερ τον ρώτησε αν συνειδητοποιεί τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η υπόθεση της επίθεσης εις βάρος του αξιωματικού στο στάδιο της επιβολής της ποινής του στην υπόθεση των ανθρωποκτονιών.

