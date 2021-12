ΗΠΑ: Ο φόβος νόσησης και οι απείθαρχοι επιβάτες αποτρέπουν τα πληρώματα αεροπορικών εταιριών από τις υπερωρίες

Τα πληρώματα των αμερικανικών αεροπορικών εταιριών, τόσο οι πιλότοι, όσο και οι φροντιστές των αεροσκαφών, αρνούνται να εργαστούν υπερωριακά στη διάρκεια της φετινής ταξιδιωτικής περιόδου των διακοπών, παρά το γεγονός ότι τους προσφέρονται υψηλά οικονομικά κίνητρα.

Η αρνητική στάση των πληρωμάτων των αεροσκαφών αποδίδεται στον αυξανόμενο φόβο ενδεχόμενης νόσησης από την COVID-19, αλλά και στο ενδεχόμενο να αντιμετωπίσουν επιβάτες που δεν συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανονισμούς των μέτρων υγειονομικής προστασίας, σύμφωνα με τα σωματεία εργαζομένων τριών αεροπορικών εταιριών.

Η άρνηση αυτή των πληρωμάτων σε συνδυασμό με τις κακές καιρικές συνθήκες και τον περιορισμένο αριθμό της διαθεσιμότητας πληρωμάτων στις αεροπορικές εταιρίες που πλήττονται από τα κρούσματα της COVID-19, προκάλεσε τη μαζική ακύρωση πτήσεων στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, σύμφωνα με τα σωματεία. Τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά ενδέχεται ότι θα προκαλέσουν μεγαλύτερα προβλήματα κατά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς επιταχύνεται η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

«Διαπραγματευόμαστε κίνητρα για την περίοδο των διακοπών, ώστε να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση επιχειρησιακών προκλήσεων, αλλά τα περιθώρια για τα διαθέσιμα πληρώματα είναι συγκεκριμένα», δήλωσε η Σάρα Νέλσον, πρόεδρος της Ένωσης Αεροσυνοδών (CWA-AFA), που εκπροσωπεί 50.000 αεροσυνοδούς σε 17 αεροπορικές εταιρίες.

Στους μήνες που προηγήθηκαν της φετινής περιόδου των διακοπών, οι αεροπορικές εταιρίες προσπάθησαν να δώσουν ουσιαστικά κίνητρα στους εργαζόμενους, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επάρκεια των πληρωμάτων, μετά τις άδειες άνευ αποδοχών ή τις απολύσεις χιλιάδων μελών του προσωπικού τους, κατά τους τελευταίους 18 μήνες, καθώς η πανδημία έπληττε τον κλάδο των αεροπορικών εταιριών.

Ο τομέας των αεροπορικών εταιριών δέχεται πρόσθετη πίεση από το γεγονός της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων, καθώς αυτοί είναι λιγότεροι, σε σύγκριση με τους εργαζόμενους πριν από την πανδημία.

Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των ωρών εργασίας από το μικρότερο αριθμό προσωπικού που εργάζεται κατά την τρέχουσα περίοδο έχει σχεδόν επιστρέψει πλήρως, σε κανονικό επίπεδο.

Οι αεροπορικές εταιρίες ήλπιζαν ότι το προσωπικό τους θα εργαστεί υπερωριακά, προκειμένου να εξυπηρετήσει έναν αριθμό ρεκόρ επιβατών που είχε να καταγραφεί από την περίοδο πριν από την πανδημία, σύμφωνα με την AFA.

Από την άλλη μεριά, η ταχύτατη εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, που είναι υπεύθυνη για την κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης στις ΗΠΑ, προκαλεί δεύτερες σκέψεις στο προσωπικό σχετικά με τις ώρες της εργασίας του.

Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.200 πτήσεις εντός και εκτός των ΗΠΑ μέχρι τις 15.29 μ.μ., ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ, σύμφωνα με την ηλεκτρονική σελίδα ιχνηλάτησης πτήσεων FlightAware.com.

Η United Airlines ανακοίνωσε ότι το ξέσπασμα των κρουσμάτων από την παραλλαγή Όμικρον σε παναμερικανικό επίπεδο έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της.

Η Southwest Airlines Co ανακοίνωσε ότι δεν έχει εντοπίσει κάποια συνέπεια στην υλοποίηση του πτητικού προγράμματος της.

Η JetBlue Airways Corp προχωρεί σε περικοπή του προγράμματος πτήσεων της μέχρι την 13η Ιανουαρίου κατά περίπου 1.280 πτήσεις, εξαιτίας των μελών των πληρωμάτων της που έχουν νοσήσει.

Η Delta Air Lines Inc ανακοίνωσε ότι δίνονται κίνητρα αμοιβών στα ιπτάμενα πληρώματά της, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι αεροπορικές εταιρίες American Airlines Group Inc, Alaska Air Group Inc , Spirit Airlines Inc, Skywest Inc και Hawaiian Holdings Inc δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε χθες ότι ένας αυξανόμενος αριθμός υπαλλήλων της έχει διαγνωστεί θετικός στην COVID-19. «Για τη διατήρηση της ασφάλειας, ο όγκος της διαχείρισης της αεροπορικής κίνησης σε ορισμένες εγκαταστάσεις μπορεί να μειωθεί. Η εξέλιξη αυτή, μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στις περιόδους αυξημένης διακίνησης επιβατών» όπως δήλωσε ένας εκπρόσωπος της FAA.