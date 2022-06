ΗΠΑ: Ο Μάθιου Μακόναχι συζήτησε με τον πρόεδρο Μπάιντεν το θέμα της οπλοκατοχής - Βίντεο

Δεκαεννέα παιδιά και δύο δασκάλες σκοτώθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο στη γενέτειρα του Μακόναχι, στις 24 Μαΐου, από έναν 18χρονο, οπλισμένο με ημιαυτόματο τουφέκι.

«Βρίσκεται σήμερα εδώ για να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα του και να καλέσει τα ηγετικά στελέχη (του Κογκρέσου) να αναλάβουν δικομματική δράση ώστε να σταματήσουν οι παράλογες δολοφονίες και να περάσουν μέτρα ευθύνης για τα όπλα που όπως γνωρίζουμε σώζουν ζωές», είπε η Ζαν-Πιερ αναφερόμενη στην επίσκεψη του Μακόναχι.

Matthew McConaughey speaks at White House to advocate for "responsible gun ownership"

The actor was born in Uvalde, Texas, where 21 people died in a school shooting last monthhttps://t.co/xpgixmuHaJpic.twitter.com/C1ao3PkQvS