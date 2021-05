ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν καταδίκασε τις επιθέσεις στην εβραϊκή κοινότητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε σήμερα τη βία εναντίον εβραϊκών κοινοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο εξωτερικό έπειτα από σειρά επιθέσεων εν μέσω της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς που ασκεί την εξουσία στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σωματικές ή λεκτικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων έχουν αναφέρθηκαν στην πόλη της Νέας Υόρκης, στο Λος Άντζελες και στη Νότια Φλόριντα κατά τις 11 ημέρες των εχθροπραξιών στην περιοχή.

"Οι πρόσφατες επιθέσεις εναντίον της εβραϊκής κοινότητας είναι απαράδεκτες, και πρέπει να σταματήσουν. Καταδικάζω αυτή την απεχθή συμπεριφορά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό -- εξαρτάται από όλους εμάς να μην δώσουμε στο μίσος ένα ασφαλές λιμάνι", ανέφερε ο Μπάιντεν σε μια ανάρτηση στο Twitter.

Ο Γκίλαντ Έρνταν, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έστειλε τις ευχαριστίες του στο Twitter και εξέφρασε την ελπίδα οι επιτιθέμενοι να οδηγηθούν σύντομα ενώπιον της δικαιοσύνης και τα εγκλήματα μίσους να αποτραπούν.

"Η δαιμονοποίηση του Ισραήλ οδηγεί σαφώς σε αυτή την αύξηση του αντισημιτισμού. Πρέπει να σταματήσει", έγραψε ο Έρνταν.

Πέντε μεγάλες εβραϊκές οργανώσεις κάλεσαν την Παρασκευή, 21 Μαΐου, τον Μπάιντεν να καταγγείλει τον αντισημιτισμό και πρότειναν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως την καταπολέμηση του μίσους στα κολέγια και την ενίσχυση της ασφάλειας θρησκευτικών θεσμών.

Σε μια επιστολή, οι οργανώσεις ανέφεραν ότι καταγράφηκαν πολλά περιστατικά αντισημιτισμού σε όλο τον κόσμο και στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αφότου ξέσπασε η σύγκρουση στη Γάζα.

"Οι δράστες αυτών των επιθέσεων στόχευσαν εκ προθέσεως εβραϊκούς θεσμούς και άτομα για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο λόγω της θρησκείας τους, δικαιολογώντας τες με παλιά αντισημιτικά σχήματα λόγου, υπερβολικούς ισχυρισμούς και εμπρηστική ρητορική", ανέφεραν στην επιστολή τους οι εβραϊκές οργανώσεις.

Την επιστολή υπέγραφαν οι American Jewish Committee, Anti-Defamation League, Hadassah, Jewish Federations of North America και Union of Orthodox Jewish Congregations of America.

Ο Τζόζεφ Μπόργκεν, 29 ετών, είπε πως δέχθηκε επίθεση στην Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης το βράδυ της Πέμπτης από μια ομάδα ανθρώπων που φώναζαν αντισημιτικές βρισιές. Βίντεο της επίθεσης στον Μπόργκεν, που φορούσε την εβραϊκή κιπά, μεταδόθηκαν επανειλημμένα από ειδησεογραφικά τηλεοπτικά δίκτυα το Σαββατοκύριακο.

"Όσο μεγαλύτερη επίγνωση μπορεί να υπάρξει για αυτό το ζήτημα, ας ελπίσουμε, (τόσο) κάποια θετική αλλαγή μπορεί να γίνει", δήλωσε σήμερα στο CNN.

Ένας άνδρας συνελήφθη και αρκετοί άλλοι αναζητούνται για την επίθεση.

Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου τηρείται σήμερα για τέταρτη μέρα. Αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν πως 248 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Γάζα κατά τις 11 ημέρες που διήρκεσαν οι εχθροπραξίες.

Ιατρικές πηγές δήλωσαν πως 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από πυρά ρουκετών και κατευθυνόμενες πυραυλικές επιθέσεις.