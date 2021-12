ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι έκανε την τρίτη δόση και υποστηρικτές του τον αποδοκίμασαν - ΒΙΝΤΕΟ

«Τόσο ο πρόεδρος όσο και εγώ είμαστε εμβολιασμένοι κατά του κορωνοϊού», είπε ο Ο' Ρέιλι απευθυνόμενος στους Αμερικανούς που είχαν συγκεντρωθεί στο συνεδριασκό κέντρο «American Airlines Center».

«Έκανες την αναμνηστική δόση του εμβολίου;», ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ ο Αμερικανός δημοσιογράφος.

«Ναι», απάντησε ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Μη! Όχι! Όχι! Όχι! Όχι!», άρχισε να φωνάζει το πλήθος κουνώντας το δάχτυλο ως αντίδραση στα λεγόμενα του Τραμπ.

'You’re playing right into their hands' when you doubt the vaccine, President Trump says. pic.twitter.com/xJc7JTL0cR