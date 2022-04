ΗΠΑ: Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία ευθύνεται για την αυξανόμενη παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, πάνω από 800 εκατομμύρια άνθρωποι - ή το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού - υπέφεραν από χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια, είπε η Γέλεν, και οι εκτιμήσεις έδειξαν ότι μόνο οι υψηλότερες τιμές των τροφίμων θα μπορούσαν να ωθήσουν τουλάχιστον 10 εκατομμύρια περισσότερους ανθρώπους στη φτώχεια.

I’m joining leaders from @IMFNews@WorldBank@G7@g20org@IFAD to discuss ongoing global food security issues exacerbated by Russia’s unjust war against Ukraine, and what we can do to tackle the rising threat. https://t.co/CmHqDI8kK1