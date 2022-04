ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Μπάιντεν φιλοξένησε την παραδοσιακή «πασχαλινή αυγοδρομία» στον Λευκό Οίκο - Βίντεο

Happening Now: President Biden and the First Lady deliver remarks at the 2022 White House Easter “EGGucation” Roll. https://t.co/xeoSSI5qrx

«Η Τζιλ κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένοι που σας βλέπουμε στον Λευκό Οίκο. Δεν καταφέραμε να φιλοξενήσουμε την Πασχαλινή Αυγοδρομία πέρσι λόγω της πανδημίας, αλλά φέτος ξαναβρισκόμαστε επιτέλους όλοι μαζί. Να διασκεδάσετε όλοι. Καλώς ήρθατε στον Λευκό Οίκο. Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους.

Περίπου 30.000 παιδιά και ενήλικες αψήφησαν τον βροχερό καιρό για να παραστούν στην εκδήλωση στους κήπους του Λευκού Οίκου. Ο Μπάιντεν, σε χρέη αφέτη, σφύριξε μια σφυρίχτρα για να ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας και τα παιδιά ξεχύθηκαν, κρατώντας κουτάλια με αυγά, προσπαθώντας να τα μεταφέρουν στον τερματισμό χωρίς να τα σπάσουν.

Η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν και ο τηλεπαρουσιαστής Τζίμι Φάλον διάβασαν παιδικά βιβλία στα παιδιά.

