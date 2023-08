ΗΠΑ: Ο Ρούντι Τζουλιάνι αποφάσισε να παραδοθεί και να φυλακιστεί στην Τζόρτζια

Ο Τζουλιάνι είναι αντιμέτωπος με 13 κατηγορίες για την προσπάθεια που έκαναν να αμφισβητήσουν και να αλλάξουν το εκλογικό αποτέλεσμα στην Τζόρτζια.

«Νιώθω πολύ καλά γιατί με την κίνησή μου υπερασπίζομαι τα δικαιώματα των Αμερικανών, όπως έκανα όλα αυτά τα χρόνια ως νομικός. Είμαι ο ίδιος Ρούντι Τζουλιάνι πως ως δήμαρχος της Νέας Υόρκης, διέλυσα την μαφία και έκανα την πόλη την πιο ασφαλή στη χώρα» είπε στους δημοσιογράφους από τη Νέα Υόρκη, λίγο πριν αναχωρήσει για την Τζόρτζια.

«Δεν ξέρω πόσες φορές πρέπει να αποδείξεις πως είσαι αθώος και πόσες να αποδειχθεί ότι λένε ψέματα για σένα. Η αλήθεια είναι ότι οι εχθροί του έθνους μας, καταστρέφουν τα δικαιώματά μας» πρόσθεσε και συνέχισε:

«Τώρα, άσχετα με το αν συμπαθείτε ή όχι τον Ντόναλντ Τραμπ, επιτρέψτε μου να σας προειδοποιήσω. Έρχονται και για σας. Όταν οι πολιτικοί άνεμοι… αλλάξουν, όπως κάνουν πάντα, ας προσευχηθούμε οι Ρεπουμπλικάνοι να είναι πιο ειλικρινείς, πιο αξιόπιστοι και πιο Αμερικανοί από αυτούς τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι αυτής της κυβέρνησης».

JUST IN: A defiant Rudy Giuliani turns himself in to the Fulton County jail, says he feels good because he is defending the rights of Americans.

“I'm the same Rudy Giuliani that took down the mafia that made New York City the the safest city in America.”

"Enemies of our…