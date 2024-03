ΗΠΑ: Ο Τραμπ παρουσίασε εικόνα με τον Μπάιντεν δεμένο χειροπόδαρα και εξόργισε τους Δημοκρατικούς - BINTEO

«Ο Τραμπ υποκινεί συστηματικά την πολιτική βία και ήρθε η ώρα οι άνθρωποι να τον πάρουν στα σοβαρά», τόνισε ο εκπρόσωπος, υπενθυμίζοντας ότι η πρώτη θητεία του Τραμπ έληξε με την επίθεση στο Καπιτώλιο από εκατοντάδες υποστηρικτές του.

Ο πρώην πρόεδρος δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στο δικό του δίκτυο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social που δείχνει δύο αυτοκίνητα να κινούνται σε ένα δρόμο. Τα οχήματα είναι γεμάτα με σημαίες και αυτοκόλλητα υπέρ του Τραμπ.

Shocking, even for the depraved monster that he is. Trump has posted a video on Truth Social that depicts an image of President Biden tied up and bound in the back of a pickup truck. pic.twitter.com/l7wPWbTv3j