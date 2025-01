ΗΠΑ: Ο Τραμπ στέλνει χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα με το Μεξικό

Δεν είναι ακόμη σαφές ποιες συγκεκριμένες μονάδες διατάσσονται να μεταβούν στα σύνορα, σύμφωνα με το CNN.

Επιπλέον, υπάρχει μια δύναμη της Εθνικής Φρουράς στα σύνορα με την ονομασία Operation Lonestar, υπό την ηγεσία της Εθνικής Φρουράς του Τέξας. Σύμφωνα με το Στρατιωτικό Τμήμα του Τέξας, περίπου 4.500 μέλη της Εθνικής Φρουράς συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στην αποστολή.

Οι επιπλέον εν ενεργεία στρατιώτες που στέλνονται στα σύνορα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να αναλάβουν παρόμοια καθήκοντα, όπως δήλωσαν οι αξιωματούχοι, και θα ενισχύσουν τη Joint Task Force-North.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, θα συνδράμουν στη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας για την Υπηρεσία Συνοριοφυλακής, θα παρέχουν υποστήριξη στα κέντρα διοίκησης και ελέγχου, ενώ θα αυξηθεί και ο αριθμός των ειδικών πληροφοριών που θα αξιολογούν τις “απειλές” και τις ροές μεταναστών, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό.

Οι στρατιώτες αναμένεται επίσης να ενισχύσουν τα εναέρια μέσα και να συνδράμουν στις αεροπορικές επιχειρήσεις.

