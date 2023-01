ΗΠΑ: Ο ύποπτος για τα φονικά πυρά στο Μόντερεϊ Παρκ έχει περικυκλωθεί από την αστυνομία, μεταδίδουν ΜΜΕ

Ένα λευκό φορτηγάκι μέσα στο οποίο φέρεται να βρίσκεται ο ύποπτος έχει αποκλειστεί μπροστά και πίσω από τεθωρακισμένα οχήματα της αστυνομίας στην πόλη Τόρανς, νοτίως του Λος 'Αντζελες, που απέχει λίγο πάνω από 40 χλμ. από το Μόντερεϊ Παρκ, την πόλη της οποίας η πλειονότητα των κατοίκων είναι ασιατικής καταγωγής, όπου σημειώθηκε η επίθεση με τους πυροβολισμούς σε αίθουσα χορού.

Multiple police cars surrounded the vehicle in Torrance on Sunday morning and shots were fired, law enforcement sources told The Times. It was not known who was in the vehicle or whether there were any injuries.

