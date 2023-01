ΗΠΑ: Οδηγός έριξε σκόπιμα το αυτοκίνητό του, με όλη του την οικογένεια μέσα, σε γκρεμό 75 μέτρων - Βίντεο

Ο 41χρονος οδηγούσε το όχημά του, ένα Tesla, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο, στον περίφημο «Αυτοκινητόδρομο 1», που εκτείνεται κατά μήκος του ωκεανού. Κάποια στιγμή το αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε στον γκρεμό.

Παρά την εντυπωσιακή πτώση και τις ζημιές που υπέστη το όχημα, όλοι οι επιβάτες σώθηκαν και μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Στάνφορντ. Ο Πατέλ, που είναι γιατρός και εργάζεται σε ένα νοσοκομείο κοντά στο Λος Άντζελες, νοσηλεύεται φρουρούμενος και θα συλληφθεί μόλις οι θεράποντες κρίνουν ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο.

Always hated driving on that part of Hwy 1. Amazing they all survived. https://t.co/EuLVR0duuw

Με βάση τα πρώτα στοιχεία, η τροχαία αυτοκινητοδρόμων έχει λόγους να πιστεύει ότι «το ατύχημα ήταν σκόπιμη ενέργεια».

Αυτό το τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου 1 είναι διαβόητο για τα τροχαία δυστυχήματα που σημειώνονται εκεί. Είναι πολύ σπάνιο να επιζήσει όποιος πέσει με το αυτοκίνητό του στον γκρεμό.

This afternoon, deputies responded to a solo vehicle over the side of Hwy 1 south of the Tom Lantos tunnel. Two adults suffered non-life threatening injuries and two children were unharmed. Tremendous collaborative effort btwn SMSO, @CHP_GoldenGate and @calfireSCUpic.twitter.com/sVyKp6LSrc