ΗΠΑ: Οι αεροσυνοδοί ενθαρρύνουν τους επιβάτες να καλύπτουν το πρόσωπό τους με μάσκα

Οι αεροπορικές εταιρίες American Airlines Group Inc, Delta Air Lines Inc και United Airlines Holdings Inc έχουν ενημερώσει τους εργαζόμενους τους να μην επιτρέπουν την είσοδο στο αεροσκάφος σε όποιον δε φοράει μάσκα, ενώ δίνουν μάσκες προσώπου, στους επιβάτες που δεν έχουν, όπως δήλωσαν οι τρεις αεροπορικές εταιρίες στο Reuters.