ΗΠΑ: Οι αρχές αναζητούν έναν τίγρη που περιπλανιόταν στους δρόμους του Χιούστον - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης του, ένας άνδρας ηλικίας 26 ετών, που είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση καθώς το όνομά του εμπλεκόταν σε μια υπόθεση φόνου, κατηγορείται ότι διέφυγε των αστυνομικών που είχαν πάει να τον συλλάβουν στην οικία του, βάζοντας το ζώο στο όχημά του. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο τίγρης δεν του ανήκει.

Το ζώο, που φοράει κολάρο, εθεάθη την Κυριακή να κυκλοφορεί στους δρόμους μιας συνοικίας της πόλης. Περίοικοι το κατέγραψαν σε βίντεο, εμβρόντητοι που έβλεπαν έναν τίγρη στον κήπο τους.

Ένας αστυνομικός, που διαμένει στη συνοικία αυτή και δεν βρισκόταν σε υπηρεσία, όμως είχε ενημερωθεί για την κατάσταση, επενέβη και επιχείρησε να ακινητοποιήσει το ζώο, σημαδεύοντάς το με το όπλο του.

«Δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να πυροβολήσω εναντίον του», εξήγησε στη συνέχεια, σε δηλώσεις του στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο KHOU.

«Δεν έμοιαζε να είναι πολύ επιθετικό».

Ο αστυνομικός ζήτησε από τον ιδιοκτήτη του τίγρη, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, να μαζέψει το ζώο του. Ο άνδρας υπάκουσε και έφυγε, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Στην πόλη του Χιούστον, σε αντίθεση με ορισμένες κομητείες στα περίχωρά της, το να έχει κανείς στο σπίτι του αυτού του είδους τα άγρια ζώα δεν επιτρέπεται.

Το Τέξας, εντούτοις, είναι γνωστό επειδή συγκεντρώνει έναν σημαντικό αριθμό τίγρεων σε αιχμαλωσία. Ο νόμος στην πολιτεία επιτρέπει την κατοχή τους, υπό την προϋπόθεση να είναι δηλωμένοι και να διασφαλίζεται ο εγκλεισμός τους.

Το 2014, η WWF υπολόγιζε πως σχεδόν 5000 τίγρεις ζουν σε αιχμαλωσία στις ΗΠΑ, ένας αριθμός μεγαλύτερος από τον παγκόσμιο πληθυσμό των άγριων τίγρεων.

Apparently there's a tiger loose on my parents' West Houston street? pic.twitter.com/TgdIiPSPKx