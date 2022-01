ΗΠΑ: Οι έντονες χιονοπτώσεις παραλύουν την Ουάσινγκτον - Βίντεο

Η μετεωρολογική υπηρεσία έθεσε την πόλη, όπως και τη γειτονική πολιτεία της Βιρτζίνιας, σε συναγερμό για μια χειμερινή καταιγίδα έως τις 16.00 τοπική ώρα (23.00 ώρα Ελλάδας).

«Προετοιμαστείτε για δρόμους καλυμμένους από χιόνι και παγετό, που θα καθιστούν δύσκολη την κυκλοφορία», συμπλήρωσε σε ένα δελτίο καιρού.

Η χειμερινή καταιγίδα, που σαρώνει ένα μεγάλο μέρος της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ, με θυελλώδεις ανέμους να συνοδεύουν τις σφοδρές χιονοπτώσεις, θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε «εκτεταμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος» και πιθανόν σε «χιονοθύελλες», επισήμαναν οι ειδικοί.

Μπροστά στα ακραία καιρικά φαινόμενα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε το κλείσιμο ομοσπονδιακών υπηρεσιών στην πόλη της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο.

Πολλά σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα, εξαιτίας του χιονιού στην περιοχή της Ουάσιγκτον, του Μέριλαντ και της Βιρτζίνιας.

Η χειμερινή καταιγίδα ενέτεινε το χάος, που ήδη επικρατούσε στις αερομεταφορές στις ΗΠΑ εδώ και εβδομάδες εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων λόγω της παραλλαγής Όμικρον.

Το διεθνές αεροδρόμιο Ronald-Reagan και το αεροδρόμιο Washington-Dulles, όπως και εκείνο της Βαλτιμόρης κατέγραψαν πολλές ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τον ιστότοπο Flightaware.

????NO SLEDDING, for now —> Families are being told by Capitol snow teams to stay off the hill because of heavy snow snapping tree branches.

Family just told me they’re headed to the Washington Monument hill, no tres! @WUSA9@capitalweatherpic.twitter.com/eFr281sQrS