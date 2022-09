ΗΠΑ: Οι μετανάστες που στάλθηκαν στο νησί Μάρθας Βίνγιαρντ θα στεγαστούν προσωρινά σε μια στρατιωτική βάση

Οι μετανάστες, οι περισσότεροι Βενεζουελάνοι, έφτασαν την Τετάρτη στο νησί των αμπελώνων, όπου διατηρούν εξοχικές κατοικίες πολλοί εύποροι Αμερικανοί. Στάλθηκαν εκεί με πτήσεις από το Τέξας, όμως ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις υποστηρίζει ότι εκείνος ήταν που οργάνωσε τη μεταφορά τους.

Guess that was all talk. ?? These snooty elites are okay with illegals anywhere else EXCEPT their OWN backyard! #MarthasVineyardRacists https://t.co/n1UoWRAjH7

Παρά την κινητοποίηση των τοπικών αρχών για να βοηθήσουν τους νεοαφιχθέντες, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και μικρά παιδιά, το νησί δεν διαθέτει τα μέσα για να τους προσφέρει μόνιμο κατάλυμα, ανέφερε το γραφείο του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Μασαχουσέτης Τσάρλι Μπέικερ. Σήμερα προτάθηκε να μεταφερθούν προσωρινά στην Κοινή Στρατιωτική Βάση του Κέιπ Κοντ. «Οι οικογένειες δεν θα χωριστούν», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, αλλά στη βάση αυτή θα έχουν πρόσβαση σε ιατρικές και νομικές υπηρεσίες.

#Massachusetts gov calls up National Guard over 50 #MarthasVinyard's migrants to ship them to a military base. ?? As if wealthy Cape Codders can't take care of these poor unfortunates themselves. Where's their charity and compassion? https://t.co/b0fTouWnZH via @nypost