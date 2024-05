ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκε η εκκένωση του καταυλισμού φοιτητών στο UCLA - Πάνω από 100 συλλήψεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η επιχείρηση βρίσκεται στο τέλος της καθώς ο καταυλισμός των διαδηλωτών στο UCLA πλέον εκκενώνεται με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις τουλάχιστον 100 ατόμων. Σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας, η μεταφορά των συλληφθέντων θα γίνει με λεωφορεία.

Σήμερα πριν από την αυγή, οι δυνάμεις της τάξης, με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων, έλαβαν θέση απέναντι από τους φοιτητές που έφεραν ομπρέλες ή λευκά κράνη σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείο στο σημείο.

Στη συνέχεια οι διαδηλωτές προσήχθησαν ένας προς έναν και τους πέρασαν χειροπέδες. Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικοί διέλυσαν μεθοδικά τις ξύλινες παλέτες και τις πλάκες κοντραπλακέ ενός οδοφράγματος γύρω από τον καταυλισμό και έλυσαν τα αντίσκηνα.

????RUBBER BULLETS on STUDENTS calling for their university and government to STOP supporting GENOCIDE

WTH ?????>? that’s a just cause and it was a peaceful protest until…

US Police brutally attack peaceful protesters at #UCLA. Several arrests reported.#Gaza#Palestinepic.twitter.com/qR35YFtQnD