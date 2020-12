ΗΠΑ: Οργανώσεις υπέρ του ελέγχου των εξοπλισμών ζητούν από το Κογκρέσο την ακύρωση της πώλησης οπλικών συστημάτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Είκοσι εννέα οργανώσεις, που υποστηρίζουν τον έλεγχο των όπλων και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν υπογράψει μία επιστολή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις πωλήσεις πυραύλων, μαχητικών αεροσκαφών και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) ύψους 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), ζητώντας από το αμερικανικό Κογκρέσο να εμποδίσει την υλοποίηση της συμφωνίας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Η ελπίδα είναι να σταματήσουμε τις πωλήσεις αυτές στο σύνολό τους» δήλωσε ο Σεθ Μπάιντερ, ενεργό στέλεχος της οργάνωσης Project on Middle East Democracy που ηγείται της προσπάθειας. «Αλλά, αν αυτό δεν είναι πιθανό μεσοπρόθεσμα, η κίνηση αυτή στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στην επερχόμενη κυβέρνηση Μπάιντεν» ότι υπάρχει αντίθεση για την παράδοση των όπλων».

Τρεις Αμερικανοί γερουσιαστές έχουν προτείνει νομοθεσία για να εμποδιστεί η παράδοση των οπλικών συστημάτων. H συμφωνία πώλησης περιλαμβάνει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAVs) που παράγει η General Atomics, μαχητικά 5ης γενιάς F-35 που κατασκευάζει η Lockheed Martin Corp, αλλά και πυραύλους που παράγονται από την Raytheon.

Η κίνηση των γερουσιαστών προκάλεσε μία νέα εστία έντασης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, μόλις μερικές εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη αποχώρησή του από το Οβάλ Γραφείο.

Η αμερικανική νομοθεσία, που καλύπτει τις μεγάλες αμυντικές συμφωνίες, επιτρέπει σε γερουσιαστές να επιδιώξουν τη διεξαγωγή ψηφοφορίας κατά της υλοποίησής τους.

Ωστόσο, για να εφαρμοστούν οι αποφάσεις πρέπει να ψηφιστούν από την ολομέλεια της Γερουσίας, την πλειοψηφία στην οποία έχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι σπάνια έρχονται σε σύγκρουση με τον Τραμπ. Οι ίδιες αποφάσεις πρέπει επίσης να ψηφιστούν και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου και έχουν πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί.

Η επιστολή που θα αποσταλεί στα μέλη του Κογκρέσου, αλλά και στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει: «Οι σχεδιαζόμενες πωλήσεις όπλων στα ΗΑΕ, τα οποία εμπλέκονται στις πολεμικές συγκρούσεις στην Υεμένη και στη Λιβύη, θα πυροδοτήσουν τη συνέχιση των πληγμάτων κατά αμάχων, ενώ θα επιδεινώσουν περισσότερο, αυτές τις ανθρωπιστικές κρίσεις».

Την επιστολή υπογράφουν οργανώσεις υποστήριξης των ανθρώπινων δικαιωμάτων από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων, the Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), και Mwatana for Human Rights.