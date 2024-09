ΗΠΑ: Πειρατεία σε λεωφορείο στο Λος Άντζελες - Ένας νεκρός από πυροβολισμούς

Το περιστατικό έγινε στη 01:00 τοπική ώρα. Συγκεκριμένα, οΟ ένοπλος ύποπτος επιβιβάστηκε στο λεωφορείο , στο οποίο επέβαιναν άλλοι δύο επιβάτες. Η αστυνομία καταδίωξε το όχημα καθώς ο δράστης απείλησε τον οδηγό με όπλο. Ο οδηγός πάτησε ένα κουμπί πανικού, ενεργοποιώντας ένα μήνυμα του «911» με ένδειξη φωτός στο μπροστινό μέρος του λεωφορείου.

???? #LosAngeles police are working at the scene of a suspected bus hijacking, — #Newsweek

According to the publication, drivers and passengers may be held hostage. https://t.co/aQJpgS3Lztpic.twitter.com/TuxhkhHZWn