ΗΠΑ: Περισσότερα από 108 εκατομμύρια δολάρια για 11 έργα του Πικάσο σε δημοπρασία στο Λας Βέγκας - Βίντεο

Το έργο, η αξία του οποίου υπολογιζόταν μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων δολαρίων, πωλήθηκε έναντι 40,47 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Πικάσο ζωγράφισε τη μητέρα της κόρης του Μάγιας τον Ιανουάριο του 1938, ενώ είχε ήδη σχέση με τη φωτογράφο Ντόρα Μάαρ, κατά τη διάρκεια «μιας από τις πιο εμπνευσμένες και πιο παραγωγικές χρονιές του Πικάσο», σύμφωνα με τον Sotheby's.

Άλλα δύο εμβληματικά πορτρέτα που δημιούργησε ο ζωγράφος τα τελευταία χρόνια της ζωής του πωλήθηκαν: το «Homme et enfant» έναντι 24,39 εκατομμυρίων δολαρίων και το «Buste d'homme» έναντι 9,45 εκατομμυρίων, κάτω από την αρχική εκτίμηση των 10 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έργα αυτά παρουσιάστηκαν από τον Πικάσο στην έκθεσή του του 1970 στο Palais des Papes στο Αβινιόν (νότια Γαλλία). Τα είχε φιλοτεχνήσει μεταξύ 5 Ιανουαρίου του 1969 και 2 Φεβρουαρίου του 1970.

