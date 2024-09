ΗΠΑ: Περιστατικό με πυροβολισμούς σε αυτοκινητόδρομο του Κεντάκι

Υπάρχουν «σοβαρά τραυματίες» πάντως δεν έχει καταγραφεί θάνατος σε αυτό το στάδιο, ανέφερε ο τοπικός ειδησεογραφικός τηλεοπτικός σταθμός WYMT, επικαλούμενος το γραφείο του σερίφη της κομητείας Λόρελ.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσουν 32χρονο, τον Τζόζεφ Κάουτς, που θεωρούν ύποπτο για την επίθεση· τον χαρακτηρίζουν «οπλισμένο και επικίνδυνο».

Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου έκλεισε και στις δυο κατευθύνσεις.

Ο κυβερνήτης του Κεντάκι, ο Δημοκρατικός Άντι Μπεσίαρ, παρότρυνε μέσω X τους κατοίκους της πολιτείας να αποφεύγουν τον τομέα και πρόσθεσε πως «θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες μόλις είναι διαθέσιμες».

Kentucky, we are aware of a shooting on I-75 in Laurel County. Law enforcement has shut the interstate down in both directions at exit 49. Please avoid the area. We will provide more details once they are available.