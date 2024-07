Βίντεο-σοκ: Πνίγηκε σε πισίνα και οι άνθρωποι περνούσαν δίπλα της αδιαφορώντας

Στα πλάνα που σοκάρουν φαίνεται η άτυχη Λετίσια Γκονζάλεζ Τρίπλετ να παλεύει να κολυμπήσει σε μια ρηχή πισίνα αθλητικού κέντρου στο Λας Βέγκας. Άνθρωποι περνούν δίπλα από τη πισίνα χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει πρόβλημα. Κάποια στιγμή ένας άνδρας περνά ακριβώς δίπλα της στη σκάλα της πισίνας χωρίς να γυρίζει καν το βλέμμα του. Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να πασχίζει να κρατηθεί από το κάγκελο της σκάλας, ενώ δίπλα της άλλοι κάνουν βουτιές.

Η άτυχη γυναίκα ξεψύχησε μέσα στην πισίνα αφού πάλευε για 25 λεπτά, ενώ για τουλάχιστον 10 λεπτά κανείς δεν ασχολήθηκε με το άψυχο σώμα που επέπλεε στην πισίνα.

NEW: U.S. Air Force veteran drowns in the shallow end of a Las Vegas pool after struggling to swim for around 25 minutes as others walk past her

Leticia Gonzales Triplett, 58, died on February 4 in the North Decatur Las Vegas Athletic Club’s (LVAC) swimming pool

Several people… pic.twitter.com/cRhZI5H3p0