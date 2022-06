ΗΠΑ: Πολλές Πολιτείες ανακοινώνουν ότι απαγορεύουν στο εξής τις αμβλώσεις

Ο γενικός εισαγγελέας του Μιζούρι ανακοίνωσε ότι αυτή η συντηρητική Πολιτεία των κεντρικών ΗΠΑ είναι η «πρώτη» που απαγορεύει τις αμβλώσεις. «Είναι μια μνημειώδης ημέρα για την ιερότητα της ζωής», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Έρικ Σμιτ.

??BREAKING: With the Dobbs decision just handed down and a stroke of my pen — Missouri became the first state to effectively end abortion and has become the most Pro Life state in America. pic.twitter.com/8asHJKMIdo