ΗΠΑ: Προσγειώθηκε το αεροσκάφος που πιλότος απειλούσε να ρίξει σε πολυκατάστημα

Η τοπική αστυνομία του Τουπέλο στο Μισισίπι ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε σχετικά με την κατάσταση νωρίτερα σήμερα και άρχισε να συνομιλεί απευθείας με τον πιλότο.

“Με την κινητικότητα ενός αεροπλάνου αυτού του τύπου, η ζώνη κινδύνου είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα και από αυτή του Τουπέλο,” ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Facebook η τοπική αστυνομία.

Video sent by @AlyssaWTVA of the plane that's threatening to crash in Tupelo. https://t.co/hfbBIAjpD6pic.twitter.com/5uEwagzsJI