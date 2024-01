ΗΠΑ: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν μετά τη μυστική νοσηλεία του

Αυτή η διάγνωση και οι δύο νοσηλείες που ακολούθησαν δεν επικοινωνήθηκαν στις ανώτερες αρχές της χώρας, αρχής γενομένης από τον Τζο Μπάιντεν, παρά μόνο έπειτα από τέσσερις ημέρες, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στον Τύπο και μεταξύ των Ρεπουμπλικανών αντιπάλων του, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου.

Ο Όστιν εμφανίστηκε κατά το live stream για λίγα λεπτά, καθώς έκανε τις εναρκτήριες δηλώσεις του. Καθόταν μπροστά από έναν λευκό τοίχο, έχοντας πίσω του κάτι που έμοιαζε με ένα πληκτρολόγιο συστήματος ασφαλείας στα αριστερά του και το λογότυπο του υπουργείου Άμυνας στα δεξιά του, με δύο μικρές σημαίες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας πάνω σε έναν εκτυπωτή.

Defense Sec. Lloyd Austin — in his his first public appearance since his incapacitation scandal — says there's "no credible evidence" of "misuse" in U.S. equipment provided to Ukraine, even after an audit found they "lost track" of $1+ billion in equipment. pic.twitter.com/88zbh9CGQO