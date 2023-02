ΗΠΑ: Πυκνή χιονόπτωση στην Καλιφόρνια, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για πλημμύρες

Ορισμένοι βασικοί οδικοί άξονες έχουν κλείσει λόγω του παγετού και του χιονιού. Μεταξύ αυτών είναι και τμήματα του αυτοκινητόδρομου που συνδέει τις ΗΠΑ με το Μεξικό και τον Καναδά – και δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ότι θα ξανανοίξει σύντομα.

Raining ice this bad in Venice is NOT something you see every winter #LosAngeles #SouthernCalifornia #california #hail pic.twitter.com/SOEDW9sE5m

Τα χιόνια μπορεί να έχουν «επικίνδυνες και δυνητικά θανατηφόρες» συνέπειες στους δρόμους της νότιας Καλιφόρνιας, προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Το χιόνι και οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Poweroutage, 118.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Ακόμη και οι πεδινές περιοχές που δεν συνηθίζουν να βλέπουν χιόνι, μπορεί να καλυφθούν από ένα λευκό στρώμα, ανέφερε η NWS.

How beautiful is the snow on the beach in Crescent City, Calif.? #norcal #cawx #california https://t.co/w6lGzN0pr7 pic.twitter.com/Zm9u4qxctk

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης κατακλύσθηκαν από φωτογραφίες Καλιφορνέζων που έδειχναν τις νιφάδες και τις ασπρισμένες αυλές τους. Το φαινόμενο αυτό είναι τόσο σπάνιο για την περιοχή που η μετεωρολογική υπηρεσία υποχρεώθηκε να εξηγήσει στους κατοίκους τη… διαφορά του χιονιού από το χαλάζι.

I arrived in Monterey CA on Saturday, on Wed. we saw a beautiful full rainbow and on Thursday it SNOWED!! Photos taken in Monterey, Big Sur, Carmel Valley and me looking at the snow capped mountains from the balcony of the Monterey Aquarium.??#Californiapic.twitter.com/vyHld83cw4