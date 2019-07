ΗΠΑ: Πυρά ενόπλου σε εμπορικό κέντρο - Τέσσερις τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπαρμπερίνι έκανε λόγο για «παράλογη» ενέργεια και πρόσθεσε ότι το να ανοίγει κάποιος πυρ σε εμπορικό κέντρο γεμάτο κόσμο κοντά σε σταθμό συγκοινωνιών δείχνει «αληθινή περιφρόνηση για την ανθρώπινη ζωή» από την πλευρά του.

"This was not a random active shooter situation." #SanBruno police believe there may have been two separate shooters and they may have been shooting at each other. https://t.co/tdGTrDZcfl