ΗΠΑ: Πυρκαγιά σε σπίτι της Νέας Ορλεάνης στοίχισε τη ζωή σε τρία παιδιά - ΒΙΝΤΕΟ

Όταν οι πυροσβέστες έφθασαν στο σημείο, ενημερώθηκαν πως αγνοείτο η τύχη τριών παιδιών. Ένα τρίχρονο αγοράκι βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι, ενώ σε κρίσιμη κατάσταση εντοπίστηκαν ένα πεντάχρονο κοριτσάκι και ένα οκτάχρονο αγόρι που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να τα κρατήσουν στη ζωή.

#NEW: Here's ring doorbell footage showing an alleged suspect leaving a home in New Orleans East as flames engulf the back. Three children inside sleeping died in the house fire. They were 3, 5, and 8 years old. @WGNOtv will have the latest on the investigation tonight. pic.twitter.com/rKOik2eA2v